Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил провести проверки уборки во дворах Проверки будут проводиться во всех районах внепланово

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Фото: Администрация Перми

В ночь на 4 декабря при уборке улиц было задействовано 220 единиц снегоуборочной техники, в ручную работу осуществляли 250 человек, сообщили в городском управлении внешнего благоустройства.

«Вывоз снега с территории города будет осуществляться в ночное время, чтобы днём не препятствовать движению автомобилей», — отметили в управлении.

По поручению главы города департамент ЖКХ сегодня, 4 декабря, и в ближайшие дни проведёт контрольные мероприятия по проверке состояния дворовых территорий.

Фото: Администрация Перми

«Проверки будут проводиться во всех районах внепланово, без предупреждения управляющих организаций. В первую очередь будем проверять те адреса, по которым есть обращения жителей», — подчеркнули в департаменте.

Также Дмитрий Самойлов поручил провести проверку содержания объектов социальной сферы и подходов к ним.