В Прикамье дан старт реализации программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» Совещание по вопросам её запуска провел глава Прикамья Максим Решетников на площадке ООО «Уралбумага»

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В обсуждении приняли участие представители краевого правительства и руководители шести предприятий, которые отобраны в качестве пилотных: ГП «ПЦБК», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», пермская площадка «СИБУРа», АО «Сорбент», АО «Медисорб» и АО «ОДК-Пермские моторы».

Напомним, приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» реализуется правительством России по поручению Президента страны Владимира Путина. Пермский край стал одним из шести пилотных регионов, где в первую очередь началось внедрение этой инициативы.

«Для Прикамья программа повышения производительности труда — способ поддерживать уровень экономического развития и обеспечить опережающий экономический рост, — отметил Максим Решетников. — Предприятия региона — не новички на пути совершенствования организации производства, внедрения новых информационных технологий, обучения персонала, модернизации оборудования. У каждого есть свои наработки. Собрать всех в этом проекте — это возможность обменяться информацией, получить полезные консультации».

Глава региона сообщил, что на следующей неделе в Прикамье приедут представители министерства экономического развития РФ, которые посетят предприятия, участвующие в программе.

Генеральный директор ОАО «Суксунский оптико-механический завод» Иван Колчанов рассказал, что на предприятии программа по повышению производительности труда реализуется уже более 10 лет.

«Мы активно занимаемся механизацией производства: ручной труд мы заменяем роботизацией, сокращаем слесарные работы, внедряем самое передовое программное обеспечение», — пояснил Иван Колчанов.

Генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Константин Югов отметил, что его предприятие добивается повышения интенсивности труда за счёт автоматизации процессов. Для дальнейшего роста эффективности производства предприятию необходимо внедрять современные IT-решения.

Участники совещания также обсудили вопросы вовлеченности работников в производственный процесс. Как пояснил генеральный директор ГК «ПЦБК» Александр Сухановский, на предприятии поощряются инициативы сотрудников по рационализации производства. Предложения по оптимизации работы предприятия могут быть сделаны любым работником группы предприятий.

По итогам рабочего совещания губернатор поручил министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края создать библиотеку кейсов пермских предприятий по повышению производительности труда и привлечь к реализации программы представителей пермского IT-кластера для совместной работы по выработке программных решений под нужды предприятий.

В администрации губернатора рассказали, что в ближайшие две недели на шести пилотных предприятиях региона пройдет первичное обучение. Планируется, что уже к середине 2018 года компании представят первые наработки и результаты, достигнутые в рамках программы.

С 2018 года участниками программы повышения производительности труда станут 25 предприятий Прикамья. Начнётся реализация ещё двух её базовых проектов. Один из них представлен Фондом развития промышленности и включает в себя предоставление займов на льготных условиях для проведения отдельных мероприятий по модернизации оборудования, обучению персонала и внедрению средств автоматизации на производстве. Второй будет внедряться через службы занятости. Он включает в себя организацию опережающего обучения работников в связи с созданием на предприятиях модернизированных рабочих мест.

Ожидаемый результат программы — повышение производительности труда не менее чем на 5% в 2018 году и на 30% — к 2025 году.



