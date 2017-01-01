БК «Парма» одержал первую домашнюю победу в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ

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Баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал вторую победу в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Наши баскетболисты оказались сильнее рижского ВЭФ со счетом 87:69 (24:11, 25:22, 19:17, 19:19).

Эта победа стала первой домашней победой клуба в период выступления в Единой Лиге ВТБ.

«Буду очень краток. Хочу поздравить и поблагодарить всех болельщиков, а также всю команду и сотрудников клуба с первой домашней победой в Лиге ВТБ. Думаю, что эта победа будет в «Молоте» не последней. Хочу отдать должное ребятам: они сыграли с отличной самоотдачей и концентрацией и проявили себя с лучшей стороны», — отметил после игры главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс.