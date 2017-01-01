УФАС возбудило дело в отношении теплоснабжающих компаний

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба УФАС Пермского края, ПАО «Т Плюс», ООО «Т Плюс новые решения» и ООО «ПСК» злоупотребили доминирующим положением при представлении теплоснабжения жителям Закамска. Из-за включения в стоимость транспортировки тепла услуг искусственно созданного посредника — «Т Плюс новые решения», тариф вырос на 56,61%.

«Схема, организованная ПАО «Т ПЛЮС», позволила искусственно увеличить тарифы на передачу тепловой энергии более чем на 50%. Такие действия привели к нарушению прав неопределённого круга потребителей — жителей Кировского района Перми. Наша задача — искоренить такие схемы, при которых путём создания фиктивных посредников компании обеспечивают себе рост выручки», — прокомментировал Александр Плаксин.

В «Т Плюс» с обвинениями антимонопольной службы не согласны и считают, что для возбуждения дела о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований.

«Во-первых, ООО «ТНР» — полноценная транспортная организация, осуществляющая поставку тепла от Пермской ТЭЦ-14 до потребителей Кировского района Перми. Во-вторых, в состав компании входит имущественный комплекс из 60 ЦТП и более 300 км магистральных и квартальных теплосетей, который обслуживает квалифицированный персонал. Логично предположить, что, если бы компания существовала только формально, жители Закамска в течение последних трёх лет попросту бы не получали тепло», — сообщили в пресс-службе компании.

Ещё одним аргументом тепловиков является то, что при утверждении «Т Плюс» в качестве ЕТО в Закамске тариф для жителей не изменился. Исключение составили 33 дома, жильцам которых стали выплачивать компенсации из муниципального бюджета.

«Это процесс проходил максимально публично в рамках законодательства. В тарифе ООО «ТНР» эти средства были направлены на реализацию инвестпрограммы. Следовательно, предположения о каком-либо сговоре и необоснованном доходе «Т Плюс» и «ТНР» являются несостоятельными. Со своей стороны, энергетики готовы предоставить в УФАС все запрашиваемые документы и надеются на объективное рассмотрение дела».

Ближайшее заседание по делу назначено на 21 декабря.