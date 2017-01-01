Региональное заксобрание приняло бюджет на ближайшие три года

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Вчера, 30 ноября, на заседании Законодательного собрания Пермского края был принял бюджет на 2018-2020 годы.

В 2018 году собственные доходы бюджета по сравнению с 2017 годом вырастут на 5,8%. В целом доходная часть составит 112 млрд рублей. Основные источники доходов края — налог на прибыль организаций (42 млрд руб.) и налог на доходы физических лиц (30 млрд руб.).

Расходы бюджета составят 122 млрд рублей. Бюджет сохраняет свою социальную направленность, доля социальных расходов превышает 75%. Меры социальной поддержки населения проиндексированы на 2018 год на 5%, расходы на питание детей в школах увеличены на 15%.

Главной новацией бюджета стал рост инвестиционных расходов. Если в 2016 г. доля таких расходов в бюджете Пермского края составляла лишь 5%, то к 2020 году она должна увеличиться до 14%. Долгие годы инфраструктура края была недофинансирована: мало строилось дорог (особенно муниципальных), социальных объектов, во многих территориях Пермского края нет качественной связи и доступа к Интернету.

«Бюджет, в общем, носит социальный характер, но имеет большой объём инвестиционных расходов. Именно инвестиции сегодня являются большим вызовом для Правительства. Кроме того, большие объёмы финансовых средств направляются на местный уровень, поэтому и муниципальные образования должны подготовиться, чтобы к строительному сезону провести все конкурсы и начать исполнение работ вовремя», — прокомментировала председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова.

Дефицит бюджета составляет 9,16%. Дефицит был увеличен между первым и вторым чтением в полтора раза в связи с сокращением дотации из федерального бюджета и изменением налогового законодательства.

«Перед нами стоит задача повышения эффективности бюджетных расходов. Для этого в каждой отрасли мы определили приоритетные направления. По этим направлениям губернатор поставил перед правительством конкретные задачи с конкретными сроками, и мы будем добиваться их выполнения», — сообщила первый заместитель председателя Правительства Пермского края Ольга Антипина.

В образовании приоритет стоит за строительством школ. За три года будет построено 19 новых школ, из них 4 в Перми, остальные — в других городах и посёлках региона.

В здравоохранении планируется обеспечить доступность медицинской помощи. Это большая программа строительства ФАПов, программы поддержки врачей и фельдшеров, которые выезжают на работу в сельскую местность, подключение всех учреждений здравоохранения к интернету, что позволит внедрить телемедицину, проводить видеоконсультации с крупными специалистами. Предпринимаемые меры направлены на то, чтобы сделать систему здравоохранения более открытой и удобной для жителей.

Кроме того, бюджетом региона предусмотрены средства на развитие массового спорта, особенно детского и строительство спортивных сооружений. На ближайшие 5 лет запланировано возведение более 200 таких объектов, как спортивные площадки, школьные и межшкольные стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, хоккейные коробки.

Источник — пресс-служба администрации губернатора