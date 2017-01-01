Агентство по страхованию вкладов требует банкротства НПФ «Стратегия»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Ликвидатор пенсионного фонда, государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» пришла к выводу, что средств, которые можно получить после продажи имущества, недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

Как сообщает пресс-служба агентства, ликвидатор направит в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании НПФ «Стратегия» банкротом с согласия Банка России.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Стратегии» в марте 2016 года. Через месяц Арбитражный суд Пермского края принял решение о ликвидации НПФ. По сведениям Банка России, из 4,2 млрд накоплений обязательного пенсионного страхования в НПФ недоставало около половины. От действий НПФ в Прикамье пострадали более 70 тыс. вкладчиков. В ноябре прошлого года московское ООО «Альянс-Инвест» провело оценку имущества фонда, включая офисную мебель. Их общая рыночная стоимость без НДС составила всего 541,4 тыс. рублей. По факту мошенничества в отношении бывшего руководителя НПФ Петру Пьянкову возбудили уголовное дело. Его обвиняют в присвоении и растрате 220 млн руб.

Источник — Агентство по страхованию вкладов







