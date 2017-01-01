Депутаты Кизела приняли решение о создании городского округа

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Кизел
Фото: Игорь Катаев

29 ноября городская дума Кизела единогласно приняла решение о реорганизации города и района в городской округ.

Ранее стало известно о создании городского округа на базе Гремячинска. Как сообщил «Коммерсант-Прикамье» депутат Заксобрания Пермского края Армен Гарслян, соответствующий проект будет внесен в Земское собрание Гремячинского района к концу декабря.

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