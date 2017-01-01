«УРАЛХИМ» принял участие в выставке «ЮГАГРО»

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АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняло участие в Международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО», проходившей в Краснодаре с 28 ноября по 1 декабря. В рамках выставки компания представила свои новейшие разработки — водорастворимые удобрения линейки SOLAR. Их ключевые преимущества — гарантированно высокая химическая чистота, экологичность, сбалансированное содержание питательных элементов, обеспечивающее эффективное питание растений во всех фазах и отсутствие хлора.

«Традиционно посетители стенда «УРАЛХИМа» могли не только познакомиться с продуктовой линейкой, но и получить квалифицированную агрономическую консультацию. Компания стремится напрямую работать с потребителями, развивать сотрудничество и помогать им применять удобрения для достижения максимальной эффективности сельскохозяйственного производства, — комментирует Татьяна Гребенникова, руководитель департамента маркетинга и продвижения продукции АО «ОХК «УРАЛХИМ». — В этом году мы не только представили самые передовые разработки в области агрохимии, но и использовали для этого высокие технологии — вместе с сотрудниками компании на стенде работала проморобот Kiki, которая подробно рассказывала посетителям о нашей продукции».

В частности, в апреле текущего года стартовали совместные производственные испытания продукции «УРАЛХИМа» на посевных площадях «Русагро», одного из крупнейших агрохолдингов в стране. Под масштабный эксперимент была выделена площадь более 8 тыс. га в Белгородской, Орловской, Курской и Тамбовской областях. Испытания продукции «УРАЛХИМа» проводились на озимой пшенице, сое и сахарной свекле. Хотя испытания еще продолжаются, положительный экономический эффект уже достигнут — урожайность пшеницы возросла на 5-7 центнеров с гектара, а качество зерна улучшилось.

Также в текущем году «УРАЛХИМ» начал совместные двухлетние испытания с одним из крупнейших агрохолдингов Кировской области — ООО «Дороничи», который предоставил 5 тыс. га под выращивание ячменя, пшеницы, овса и ярового рапса. По условиям соглашения, «УРАЛХИМ» поставляет минеральные удобрения, а также оказывает «Дороничам» агроконсультационные услуги и методическую помощь с целью наиболее эффективного внедрения и использования современных марок удобрений в технологию выращивания сельхозпродукции.

В будущем аналогичные испытания планируется провести совместно с чувашским агрохолдингом ООО «Агрофирма «Слава картофелю». Там эффективность продукции «УРАЛХИМа» будет продемонстрирована на посевах картофеля и зерновых культур.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»