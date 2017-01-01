Наталья Осипова выступит в Перми в конце декабря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский театр оперы и балета был вынужден отменить анонсированный на 2 декабря гала-концерт звезды мирового балета и прима-балерины пермского театра Натальи Осиповой по независящим от него причинам. В этот день состоится балет «Корсар» в исполнении пермской балетной труппы.

«Мне очень жаль, что встреча, которую я ждала не меньше, чем вы, не состоится. Иногда обстоятельства оказываются сильнее нас, и мы вынуждены им подчиняться. Но наша встреча откладывается ненадолго. В конце декабря мы представим на сцене Пермского театра оперы и балета новую версию балета «Щелкунчик». Это — новое прочтение знакомого всем балета, непростая художественная задача, я очень увлечена этой работой и буду рада разделить с вами впечатления от полученного результата», — сообщила Наталья Осипова.

По словам главного балетмейстера театра Алексея Алексея Мирошниченко, это будет классический «Щелкунчик». Премьера балета состоится 28 декабря. В следующий раз Наталья Осипова выйдет на сцену Пермского театра оперы и балета в начале февраля. Она исполнит партию Китри в балете «Дон Кихот», сообщает пресс-служба театра.

Чтобы как-то компенсировать разочарование от отмены концерта, 2 декабря театр приглашает всех зрителей, купивших билет на отмененный гала-концерт, на балет «Корсар». Пригласительный билет можно получить в кассе театра при сдаче билета. По телефону (342) 212-30-87 специалисты отдела продаж объяснят, как сдать билет, получить пригласительный, а также ответят на другие возникающие вопросы.

Как уже сообщалось, Наталья Осипова в этом сезоне выступает в Перми в качестве приглашенной прима-балерины. Контракт предусматривает участие звезды в четырех постановках в течение сезона. В сентябре она выступала в балете «Жизель».

Источник — Пермский театр оперы и балета