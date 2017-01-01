Пермь попала в ТОП-10 самых перспективных мегаполисов России

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В основу рейтинга «Русского репортера» легли статистические данные о качестве жизни в городе и результаты социологического опроса. В список попали 21 город с населением выше 600 тыс. жителей.

В статистическом рейтинге «Индекс городского развития» Пермь заняла седьмое место. Учитывались десять параметров социально-экономического развития, среди которых среднемесячная зарплата, общие бюджетные расходы, строительство жилья, расходы на образование и другие.

В «народном рейтинге» Пермь получила 15-16 место. Опрос показал, что 61% респондентов нравится жить в Перми. Они отметили, что в городе успешно развиваются школы и детские сады, доступность товаров и услуг, кино и театр, кафе, рестораны, клубы.

В результате, по итогам двух рейтингов Пермь заняла восьмую строчку, обогнав Нижний Новгород и Уфу, и вошла в десятку самых перспективных мегаполисов России. Первое место в рейтинге заняла Тюмень. Вторая и третья строчка досталась Краснодару и Ростову-на-Дону. Екатеринбург получил четвёртое место.

Заместитель директора направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города» Роман Попов отметил, что Пермь является мощным культурным центром страны, с писателем Алексеем Ивановым и дирижером Теодором Курентзисом, и продолжает притягивать финансовые и промышленные ресурсы.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться