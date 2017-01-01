В Прикамье подписали договор на строительство моста через Чусовую

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30 ноября генеральный директор ООО «Пермская концессионная компания» Алексей Шулепов и генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов подписали договор подряда по строительству Чусовского моста.

Краевые власти надеются, что строительство перехода через реку Чусовую улучшит транспортное сообщение Перми не только с крупными городами севера Пермского края, но и позволит развить федеральный транспортный коридор Москва — Казань — Пермь — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск.

«Со следующего года начинаются строительные работы, а в 2021 году ориентируемся мост уже сдать. Конечно, многое будет зависеть от темпов финансирования: у нас есть ряд вопросов, но, благодаря поддержке Максима Юрьевича, первые деньги из федерального бюджета выделены. В 2018 году начнём работать за счёт своих средств и средств инвестора», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Строительство моста через реку Чусовую и подходов к нему — крупнейший проект государственно-частного партнерства в дорожном строительстве. На его строительство будет привлечено более 9,6 млрд рублей средств федерального бюджета, 1,3 млрд руб. — из краевого бюджета и более 3,1 млрд руб. — средств концессионера.

«Проект включает в себя не только строительство перехода через реку Чусовую. Параллельно с этим мы развиваем инфраструктуру города Чусового, будем строить и обход, понимая, что эта трасса будет резервной трассой для федеральной дороги, идущей в сторону Урала, Западной Сибири. По ней пойдёт поток грузового транспорта, и это снимет нагрузку с других федеральных трасс», — подчеркнул министр транспорта РФ Максим Соколов.

В результате край получит современную скоростную дорогу с расчётной скоростью движения по мосту 100 км/ч. Затем построенный объект останется на содержании концессионера на период действия соглашения.

Источник — пресс-служба администрации губернатора