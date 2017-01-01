Глава администрации губернатора Рустем Юсупов ушел в отставку

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Сегодня глава администрации губернатора Рустем Юсупов написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Глава администрации губернатора переходит на другую работу — он трудоустраивается в московских структурах, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе администрации губернатора.

Как сообщили изданию, уход Рустема Юсупова не отразится на подготовке к выборам президента РФ: команда, которая будет готовить выборы, уже сформирована. Предположительно, исполнять обязанности главы администрации губернатора будет замглавы Яна Дорофеева.

Напомним, в декабре 2016 года Рустем Юсупов возглавил краевую администрацию. При смене главы региона Рустем Юсупов сохранил свой пост.