Арбитражный суд признал банкротом супругу основателя «Вивата»

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Арбитражный суд Пермского края признал банкротом и ввёл на полгода процедуру реализации имущества в отношении супруги бывшего гендиректора и основателя торговой группы «НормаН-Виват» Вадима Юсупова предпринимательницы Маргариты Юсуповой. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Финансовым управляющим Маргариты Юсуповой назначен Вадим Трусов. С иском о признании банкротом супруги бизнесмена подал Сбербанк, ключевой кредитор торговой сети. Ранее по его иску аналогичная процедура была введена в отношении самого основателя торговой сети «Виват».

Требования Сбербанка к ИП Юсуповой составили 3,3 млрд руб. и 31 млн руб. штрафных санкций. Задолженность возникла вследствие заключения должником договоров поручительства и залога (ипотеки) по обязательствам ООО «Виват-Трейд» и ООО «Норман». У Маргариты Юсуповой в собственности остался единственный объект недвижимости, заложенный в обеспечение обязательств: нежилые помещения в Осе по ул. М. Горького, 57.

Представитель Маргариты Юсуповой подтвердила наличие задолженности и поддержала требование Сбербанка о досрочном введении в отношении должника процедуры реализации имущества. С её слов, задолженность образовалась в результате заключения договоров поручительства по обязательствам юридических лиц, в которых должник или её супруг выступали в качестве учредителя и (или) руководителя.