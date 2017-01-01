С 5 декабря автобусы №62 войдут в пересадочную сеть Перми

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Это позволит людям в течение 40 минут бесплатно пересаживаться с автобуса №62 на трамваи, троллейбусы или другой автобус этого маршрута.

Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», автобусный маршрут №62 «Ипподром — микрорайон Крохалева» войдёт в пересадочную систему на маршрутной сети трамваев и троллейбусов с 5 декабря. Схемы маршрутов при этом меняться не будут. Другие автобусные маршруты в систему пересадок не включаются.