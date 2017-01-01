«ОДК-Пермские моторы» посетил министр транспорта РФ Делегации были продемонстрированы возможности нового испытательного стенда

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30 ноября АО «ОДК-Пермские моторы» посетили полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Пермского края Максим Решетников.

Делегация посетила испытательную станцию АО «ОДК-Пермские моторы» в Новых Лядах. В сентябре на загородной площадке «ОДК-ПМ» завершилась реконструкция испытательного стенда №1. Это универсальный адаптерный стенд, на котором будут испытываться разные типы авиационных двигателей — и ПС-90А, и ПД-14.

«Закончены все строительно-монтажные работы, завершаются пусконаладочные работы, идёт доводка систем управления и программного обеспечения. Помимо самого стенда, реконструированы два зала подготовки двигателей к испытаниям. Именно здесь, на рабочих станциях, будет производиться подключение всех систем двигателя к разъёмам специального переходного устройства — адаптера, а после испытаний — демонтаж, консервация и отгрузка потребителю», — сообщает пресс-служба АО «ОДК-ПМ».

Сертификационные работы по аттестации испытательного стенда планируется завершить до мая 2018 года. Предполагается, что в июне здесь будет испытан первый серийный двигатель ПД-14, который затем будет направлен на лётные испытания в составе российского самолета МС-21.

По словам управляющего директора АО «ОДК-Пермские моторы» Сергея Попова, в дальнейших планах Объединённой двигателестроительной корпорации — создание комплекса испытательных стендов, логистического и сборочного корпуса для окончательной сборки и испытаний двигателей больших тяг (от 35 до 50 тонн) для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов.

По информации пресс-службы АО «ОДК-ПМ»