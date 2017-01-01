Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 1 декабря
Любви не бывает много. Накануне календарной зимы в Перми побывал главный Дед Мороз страны. Вестник Нового года вручил подарки встречавшей его детворе и принял смотр своих местных сил — поручил своим собратьям из городов и районов Пермского края приступить к выполнению их праздничных обязанностей.
Новый год не за горами. Приближается самый сказочный и «подарочный» праздник.
Это не сказка, это не сон. Началось заселение 10-этажного муниципального дома.
Праздник без долгов! Энергетики теплоснабжающих предприятий Перми проводят традиционную акцию «В Новый год — без долгов!».
Бонусы — добросовестным. Компания «НОВОГОР-Прикамье» готовит приятные сюрпризы своим абонентам.
Международное признание с пермской пропиской. На прошлой неделе в Перми завершил работу двухдневный международный форум «Доброволец России — 2017».
На повестке — развитие человеческого потенциала. Реализация проекта по благоустройству российских городов находится под контролем законодателей.
Это наша с тобой биография. В Перми 1 декабря в тестовом режиме начнёт работу выставка «Россия — моя история».
На волне новых технологий. Названы самые перспективные профессии России в 2018 году.
Ни дня без хоккея. В Краснокамске начались мероприятия, посвящённые 70-летию хоккея в Прикамье.
Чемпионами не рождаются, ими становятся. В Перми продолжаются баталии турнира, организованного детской футбольной школой «Чемпион».
Шах и мат безделью. В Перми завершился городской шахматный турнир среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений.
Спорт со школьной скамьи. Пермских подростков учат преодолению любых преград через работоспособность и творчество.
Музыка для мозга. Юные музыканты сразились в интеллектуальной битве.
Взгляд особого человека. В пермском Доме актёра открылась фотовыставка «Моими глазами».
Райские птицы под потолком. Первая премьера сезона в Пермской опере.
Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».