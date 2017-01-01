Уполномоченным по правам ребёнка назначена Светлана Денисова


Рината Хайдарова корреспондент
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Сегодня, 30 ноября, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты поддержали кандидатуру зампредседателя краевой Общественной палаты Светланы Денисовой на должность детского омбудсмена Прикамья. «За» проголосовали 43 депутата, 6 человек воздержались.

Напомним, бывший детский омбудсмен Павел Миков занял пост уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 16 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников предложил рассмотреть на этот пост кандидатуру Светланы Денисовой.

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