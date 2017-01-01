ФАС продлевает рассмотрение ходатайства «Уралхима» о покупке десяти процентов «Уралкалия»

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Федеральная антимонопольная служба России на два месяца продлила срок рассмотрения ходатайства АО «ОХК «Уралхим» о приобретении 9,99% уставного капитала ПАО «Уралкалий», сообщает лента новостей ТАСС. Если ФАС одобрит эту сделку, то самым крупным совладельцем российского калийного монополиста станет «Уралхим», принадлежащий Дмитрию Мазепину. Компания возьмёт под свой контроль 29,9% акций «Уралкалия», говорится в материалах ведомства. Следует отметить, что чуть ранее совет директоров «Уралкалия» одобрил продажу до 10% своих акций, находящихся в квазиказначейском пакете, ОХК «Уралхим» по рыночной цене. На момент объявления о решении стоимость такого пакета оценивалась почти в 38 млрд руб. «Уралкалий» планировал эти средства направить на снижение своей долговой нагрузки.

В ФАС причину продления сроков пояснили так: «По результатам рассмотрения указанного ходатайства ФАС России установлена необходимость его дополнительного рассмотрения, а также получение дополнительной информации для принятия предусмотренного п. 1, 3, 4 и 5 ст. 33 Закона о защите конкуренции решения по результатам рассмотрения ходатайства».

Сегодня уставной капитал ПАО «Уралкалий» распределён следующим образом: «Уралхиму» принадлежит около 20% акций, ещё 20% принадлежит белорусскому предпринимателю Дмитрию Лобяку (однокурсник Дмитрия Мазепина, представляет продукцию «Уралхима» в Белоруссии). Официально 54,8% акций «Уралкалия» находится на балансе его дочернего предприятия АО «Уралкалий-Технология». По мнению же экспертов, этот квазиказначейский пакет ценных бумаг, выкупаемый на средства «Уралкалия», в дальнейшем — после выплаты всех заимствований у банков — должен отойти структурам Мазепина. Продажа 10-процентного пакета акций «Уралхиму» подтверждает возможность такого развития событий.

Таким образом, в свободном ходу пока находится около 5% акций «Уралкалия», владельцами которых являются различные миноритарии.