Пермский край будет фигурировать в шести межрегиональных туристических маршрутах По территории края пройдёт «Великий чайный путь»

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Как сообщил в рамках комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края министр физической культуры, спорта и туризма Олег Глызин, ГАУ Пермского края «Туристический информационный центр» заключило 18 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с другими регионами России.

Олег Глызин, министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края:

— Территория Пермского края входит в шесть межрегиональных маршрутов: «Великий волжский путь», «Красный путь», «Великий чайный путь», «По следам Ермака». Один из новых межрегиональных маршрутов — «Великая северная экспедиция», и ещё один маршрут, в котором мы присоединяемся к реализации федерального тренда, — «Императорский маршрут». Маршрут, проходящий по территории Пермского края, будет называться «Маршрут памяти императорской семьи».

По словам министра, в данный момент туристические объекты Пермского края проходят процедуру классификации. В классификации фигурируют такие объекты туриндустрии, как «гостиницы», «иные средства размещения», «горнолыжные трассы», «пляжи». Сегодня на территории Пермского края функционирует 470 «коллективных средств размещения» туристов, восемь из них уже прошли классификацию.

В рамках «промышленного комитета» в очередной раз был поднят вопрос о принадлежности туризма, который уже не первый месяц пытаются передать минкульту, но рассматриваются и другие варианты. По словам Глызина, документы о передаче туризма минкульту уже оформляются. В то же время главой комитета по промышленности Татьяной Миролюбовой был вновь высказано пожелание передать его в министерство экономического развития и инвестиций.