Новый терминал пермского аэропорта открылся для пассажиров

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Первоначально открыть терминал планировалось 1 декабря. Однако в связи с визитом в Пермь министра транспорта РФ Максима Соколова это произошло на сутки раньше. Планируется, что в связи с открытием нового терминала пассажиропоток в 2018 году составит 1,43 млн человек, в 2019 году — около 1,6 млн человек.

Министр транспорта России Максим Соколов отметил динамику увеличения пассажиропотока в Пермском крае.

«У Пермского края и его столицы очень большой потенциал. Я абсолютно уверен, что и в дальнейшем динамика роста пассажиропотока будет ему соответствовать. Мы увидим, что совсем скоро этот аэропорт преодолеет двухмиллионный рубеж и будет в дальнейшем развиваться. 4,5 млн человек, на которые рассчитан этот аэропорт, дают хороший задел для развития перевозок в округе, в стране и в крае».

Как сообщает сайт международного аэропорта «Пермь», первым рейсом, вылетающим из нового терминала, станет рейс S7-302 — 30 ноября 2017 года в 14.15 по местному времени.

«До февраля аэровокзальный комплекс будет принимать только внутренние рейсы, с февраля терминал начнет принимать и зарубежные. Сегодня мы заручились поддержкой от минтранса и сделаем все, чтобы в 2019 году построить перроны и запустить телетрапы. Они здесь очень нужны», — отметил в своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников. — Новый терминал — это, конечно, еще серьезный импульс к развитию маршрутно-транспортной сети всего региона. Уверен, что новый аэропорт станет еще одной визитной карточкой Прикамья».

Также глава региона напомнил, что в ближайшие выходные Пермский край отметит двенадцатую годовщину со дня объединения Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом, и назвал новый терминал замечательным подарком жителям края.

Площадь нового терминала составляет 29 тыс. кв. м. Пропускная способность аэропорта — до 900 человек в «пиковые» часы, пропускная способность — до 3 млн человек ежегодно. Строительство заняло два года: подрядчик вышел на площадку в ноябре 2015 года. Инвестор — компания «Новапорт», входящее в AEON Corporation. Стоимость объекта составила более 4,7 млрд руб.

«Новый компаньон»