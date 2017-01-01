Ремонт в уютной студии: тест-драйв демо-квартиры «Орсо групп»

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Застройщик «Орсо групп» оборудовал демонстрационную квартиру в Доме с бобром, строительство которого завершится в I квартале 2018 года на Парковом. В уютной студии площадью 33,2 м² можно оценить отделку «Орсо Стандарт» по дизайн-проекту: гармонично подобранные отделочные материалы, их фактуру и качество, а также установленную сантехнику.

Экскурсии проходят каждую среду и субботу. Из-за того, что стройка — место повышенной опасности даже во время финишных работ на объекте, регистрация через сайт или форму в социальной сети обязательна.

«Покупка квартиры в новостройке ─ сложный и длительный эмоциональный процесс как на этапе выбора, так и после подписания документов. Чаще всего переживания, сомнения и опасения заканчиваются в момент получения желанных ключей, — говорит генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный. — Демонстрационная квартира для действующих клиентов — физическое воплощение покупки. Для тех, кто ещё думает —аргумент, способный снять ряд вопросов. А для застройщика — демонстрация возможностей».

Напомним, «Орсо групп» предлагает три типа отделки. Дизайн-проекты двух вариантов с полностью законченными отделочными работами «под ключ» — «Орсо Стандарт+» и «Орсо Стандарт» ─ разработаны застройщиком совместно с профессиональной мастерской. В варианте «Белой отделки» достаточно будет на все поверхности нанести финишные материалы — обои, плитку, напольное покрытие, а также установить сантехнику и двери.

Такая типология предполагается во всех проектах «Орсо групп» с 2018 года.

Проектная декларация размещена в сети Интернет на официальном сайте застройщика — orsogroup.ru. Привлечение застройщиком денежных средств осуществляется по договорам участия в долевом строительстве. Застройщик ООО «Орсо групп».

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