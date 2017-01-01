Порядок подключения домов к газопроводам будет упрощён

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28 ноября на площадке ОНФ состоялся круглый стол, посвящённый перспективам и проблемам газификации Пермского края. Среди участников — руководитель Управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин, представители Региональной службы по тарифам, УФАС России по Пермскому краю, АО «Газпром Газораспределение Пермь», а также главы нескольких муниципалитетов.

По мнению Дмитрия Махонина, главная проблема газификации в России сегодня заключается в том, что действия федеральных, региональных, местных властей и газовиков не скоординированы между собой. Это свойственно почти всем субъектам федерации, за редкими исключениями. В результате такой неслаженной работы получается, что газопровод фактически построен, но на деле никому не приносит пользы. Сооружение распределительных сетей — то есть труб, которые идут непосредственно к домовладениям, — ложится на плечи местных властей.

Надо понять и идеологически поменять систему так, чтобы, подключая потребителя к газопроводу, «Газпром» ставил целью зарабатывать на продаже газа, а не на подключении к нему, отметил антимонопольщик. И добавил: «Задача заключается в том, чтобы гарантировать либо очень дешёвое, либо бесплатное подключение, а само подключение должно занимать 15 дней. Сейчас процесс занимает до полутора лет и стоит очень недёшево».

В этом году с подачи губернатора Пермского края Максима Решетникова принципиально поменялись подходы к газификации. Речь идёт о строительстве газопроводов до фасадов домов, а также о компенсации расходов на подключение. В результате число заявок от жителей выросло в геометрической прогрессии. По словам заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Муранова, в работе у компании сегодня почти 6000 заявлений. Компания планирует привлекать подрядные организации для их отработки.

Павел Ситкин, заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края, отметил, что ещё одно принципиальное отличие этого года заключается в том, что все стороны действовали совместно. «Мы рассчитываем, что в дальнейшем количество подключаемых домовладений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий будет увеличиваться, учитывая, что газопроводы имеют запас нагрузки до 15%», — отметил Ситкин.

Причём число заявок, вероятно, будет расти. По согласованию с Правительством Пермского края газовики сейчас внедряют инструмент «единого окна». Жителям достаточно единожды обратиться в одну инстанцию и ждать подключения. Уже в декабре будет запущена в работу практика, когда специалисты «Газпрома» будут выезжать на места, собирать заявки на подключение и консультировать потенциальных потребителей. Приглашать газовиков будут руководители муниципалитетов — в зависимости от числа заявок. В планах — обеспечение возможности подключения через МФЦ, в электронной форме через сайт предприятия, а также организация единого call-центра.

Подробности — в газете «Новый компаньон» от 5 декабря