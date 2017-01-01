Финансирование проекта «Городская среда» заложено до 2022 года

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В среду, 29 ноября, в Карагае состоялся круглый стол по итогам реализации программы «Формирование комфортной городской среды», программы развития Пермского края «Управляем вместе», проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» в муниципальных районах Прикамья ассоциации «Запад». В этот же день участники круглого стола осмотрели объекты — дворы и общественные территории, благоустроенные в этом году в Нытве и Карагае.

В круглом столе приняли участие депутаты Государственной думы, Законодательного собрания края, Земских собраний районов и главы территорий, представители Региональной службы по тарифам, регионального отделения партии «Единая Россия», управляющих компаний и ТСЖ, жители районов.

Заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин рассказал о проектной деятельности «Единой России», подробно остановился на приоритетных проектах партии.

Заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Юрий Крестьянников рассказал об итогах благоустройства дворов и общественных территорий в Пермском крае. Общий объём финансирования по проекту в 2017 году составил более 800 млн руб. Всего в регионе отремонтировано более 500 дворов многоквартирных домов и более 70 общественных территорий.

Региональный координатор партпроекта «Городская среда» Михаил Борисов выступил с докладом о синергетическом эффекте сотрудничества проектов «Управляем вместе» и «Городская среда».

Депутат Государственной думы Игорь Шубин отметил, что реализация проекта в Пермском крае признана успешной на федеральном уровне. Парламентарий также акцентировал внимание на некоторых моментах, которые нужно учитывать в будущем. «Должно быть финансовое участие жильцов домов в благоустройстве своих дворовых территорий, — подчеркнул депутат Госдумы. — Необходимо формировать новый класс ответственных собственников: не квартирантов, а хозяев».

Депутат Государственной думы Дмитрий Сазонов поддержал коллегу, назвав проект «Городская среда» востребованным в обществе. Парламентарий также напомнил, что депутаты Госудумы фракции «Единая Россия» выступили с инициативой запуска федеральной программы по формированию комфортной городской среды и предусмотрели средства на её реализацию в бюджете страны до 2022 года.

Лидия Чалова, жительница дома №4 по улице Энергетиков в Карагае, назвала гражданскую активность людей одним из важнейших инструментов успешной реализации проекта «Городская среда». Она поделилась личным опытом привлечения односельчан к благоустройству придомовых территорий: жильцы домов подключились к софинансированию работ в своих дворах.

О реализации проекта «на местах» также рассказали представители ассоциации муниципальных образований «Запад», в которую входят десять территорий края. По словам организаторов, главная цель круглого стола — получить «обратную связь»: узнать о плюсах и минусах проекта, собрать предложения, которые могли бы повысить эффективность реализации проекта.

Среди минусов были отмечены проблемы с недобросовестными подрядчиками, дефицитом ряда материалов для благоустройства и резкое повышение цен на них, проблемы с проектированием и информированием жителей о ходе работ.

Предложения и рекомендации от участников круглого стола будут оформлены письменно и переданы в профильные министерства правительства и комитеты Государственной думы.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края