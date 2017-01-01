С предложением увековечить память капитана милиции Виктора Ерёмина обратилось пермское МВД

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В администрации Перми прошло заседание Общественного совета по топонимике при главе города.

Вопросы повестки заседания Совета были связаны с присвоением наименований ряду остановочных пунктов и улиц города.

Так, в Дзержинском районе остановка общественного транспорта на ул. Подлесной в обоих направлениях будет носить название «Торговый комплекс «Лента», а на пр. Парковый также в обоих направлениях — «Улица Переселенческая».

Наименование появится и у новой улицы в жилом районе Бахаревка Свердловского района. Члены совета по топонимике приняли решение присвоить ей название «улица Капитана Ерёмина». С инициативой увековечить память капитана милиции Виктора Ерёмина, трагически погибшего при исполнении служебного долга 12 июля 1989 года, обратилось Управление Министерства внутренних дел России по городу Перми.

В конце заседания глава Перми обратился к членам Совета с просьбой проанализировать предложения, которые поступили от пермяков в рамках сбора вариантов наименования 18 новых улиц в трех микрорайонах — Бахаревка и Красные казармы в Свердловском районе и около Восточного обхода в Мотовилихинском районе. Жители города прислали названия разной тематики — спортивной, военно-исторической, поэтической и другой.

«В связи с приближающимся 300-летием Перми предлагаю выработать подходы к наименованию городских объектов таким образом, чтобы они были связаны с историей нашего города. Например, у нас нет улиц, названных в честь Карла Модераха, Василия Татищева. В число таких предложений могут войти названия, которые увековечат имена известных спортсменов, прославивших Пермь, деятелей науки и искусства. После обсуждений и рекомендаций со стороны историков и краеведов мы сможем обоснованно принять решение», — отметил Дмитрий Самойлов.

Источник — администрация Перми