Гендиректор четырёх управляющих компаний в Перми вывел на свои счета 89 млн рублей

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В региональной прокуратуре пояснили, что мужчина более четырёх лет присваивал деньги, поступившие от жильцов за коммунальные услуги. С марта 2008 года по декабрь 2012 года он похитил 89 млн руб.

Мужчина обналичивал деньги через аффилированные ему организации путём оформления документов о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Также он создал мошенническую схему по выставлению «двойных квитанций» за оплату коммунальных услуг. В результате убытки понесли компании, которые не получали в полном объёме деньги за водоснабжение, водоотведение, тепло и вывоз твёрдо-бытовых отходов.

Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, присвоении денег в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями. Бывший коммерсант отправится в тюрьму на девять с половиной лет.

«Новый компаньон»