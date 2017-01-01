В 2018 году на муниципальные дороги потратят 4,6 млрд рублей

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Состоялось заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края. Основным вопросом, который рассматривали на мероприятии, стали итоги реализации проекта «Муниципальные дороги» за 2017 год и планы ремонтов муниципальных дорог на 2018-2020 годы.

В этом году направили на муниципальные дороги серьёзную сумму — 4,3 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. Из краевого дорожного фонда выделили свыше 2,9 млрд руб., ещё более 1 млрд — из федерального бюджета.

На сегодня территории освоили 97% средств, направленных на строительство и ремонт дорог. Этот показатель на 27 п.п лучше, чем по итогам прошлого года. Из них оплачено 81,5%. Осталось шесть муниципалитетов, которые заканчивают работы: Березники, Юсьвенский, Добрянский, Чусовской, Сивинского районы и Пермь. При этом в некоторых муниципалитетах объекты дорожного строительства переходящие.

Глава региона отметил результаты реализации проекта относительно качества построенных и отремонтированных дорог. «В этом году мы реализовали концепцию управления рисками. И я считаю, успешно. Нами выстроен контакт с населением, в том числе через портал «Управляем вместе», с его помощью люди нам действительно очень помогли. Каждый сигнал был отработан, жалобы проверялись, — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников. — Выполнены проверки дорожных объектов в 22 органах местного самоуправления. Было взято 212 проб, 100 из которых не соответствуют требованиям. По этим объектам приемка работ не выполнена, деньги не оплачены и выплачены не будут. Теперь нужно думать, что делать с этими объектами дальше». Максим Решетников подчеркнул, что ремонт непринятых в этом году объектов нужно запланировать на следующий год.

Согласно проекту бюджета, в 2018 году на муниципальные дороги предполагается направить 4,6 млрд руб. План работ на следующий год уже сформирован, причём с учетом пожеланий муниципальных властей и мнения жителей региона. «По итогам голосования на портале «Управляем вместе» жители региона предложили 1287 объектов дорожного строительства. Мы разделили их на четыре группы. В первую группу вошли те дороги, которые жители просили заасфальтировать (255 дорог), во вторую группу вошли дороги, требующие текущего ремонта (437 объектов). Еще 515 дорог общей протяженностью более 500 км включены в план работ на 2018 год», — доложил министр транспорта Прикамья Николай Уханов.

Глава региона поручил министерству информационного развития и связи Пермского края каждое из принятых решений относительно объектов, предложенных жителями на портале, опубликовать на «Управляем вместе».

К 1 февраля 2018 года власти муниципальных округов должны заключить контракты на выполнение дорожно-строительных работ. Для этого, как отметил Николай Уханов, до 1 января 2018 года должны быть подписаны соглашения между минтранспорта Пермского края и муниципальными образованиями. С 15 апреля по 1 мая 2018 года должны быть начаты дорожные работы и до 1 сентября 2018 года закончены.

Как прокомментировал итоги строительного сезона глава Добрянского района Константин Лызов, этот сезон стал удачным для муниципального образования: «С 1 мая мы вошли в строительные работы, в этом году мы смогли шагнуть вперёд и выполнить частичные работы следующего года. На этой неделе мы уже согласовываем все сроки и объёмы финансирования с краевым минтрансом, и, впервые за долгие годы, мы приступим к контрактации уже в декабре». Также Константин Лызов отметил, что заблаговременное планирование работ отразится на качестве выполняемых подрядчиком работ.

Источник — администрации губернатора Пермского края