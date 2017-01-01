На финансирование фундаментальных исследований в 2018 году регион потратит 34 млн рублей Стоимость одного проекта в сфере биотехнологий оценивается в 8-12 млн рублей

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Как сообщила в рамках комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края замминистра образования и науки Лариса Сидорова, Пермским краем заключены соглашения с Российским фондом гуманитарных исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) о проведении региональных конкурсов научно-исследовательских проектов. В 2017 году финансирование проектов, поддержанных РФФИ (56-ти новых и 47-ми проектов, реализация которых продолжается с 2016 года), составило 29 млн руб. На гуманитарные проекты (15 новых и 13 действующих с 2016 года) в 2017 году потрачено 5 млн руб.

В 2018 году Пермский край выделит 34 млн руб. на финансирование региональных исследовательских конкурсов, столько же будет выделено и РФФИ. Финансирование со стороны Пермского края в размере 34 млн руб. уже предусмотрено в краевом бюджете. Эффективность проведённых победителями конкурса исследований будет оцениваться краевыми властями по итогам 2018 года.

Председатель «промышленного» комитета Татьяна Миролюбова отметила, что один лишь научный проект в сфере биотехнологий стоит от 8 до 12 млн руб., а это означает, что финансирование столь дорогостоящего направления должно быть более масштабным.

По мнению Татьяны Миролюбовой, необходимо пересмотреть механизм определения потребностей научных исследований исходя из конкретных проектов. «По разным направлениям науки стоимость проектов может быть разной. Цифра финансирования может быть пересмотрена. Предполагается, что деньги будут вкладываться (в финансирование конкурса, — ред.) на равных с федерацией. Можно увеличивать региональную долю и, договариваясь с РФФИ, получить от них больше денег для исследований. Может, не стоит давать «всем сестрам по серьгам», а вложиться в наиболее значимые исследования?» — предлагает Миролюбова.

Замминистра, в свою очередь, сообщила, что на сегодняшний день правила конкурсов определяет РФФИ, однако, возможно, источники финансирования конкурсов и сами «правила игры» будут пересмотрены.