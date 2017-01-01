«Метафракс» подпишет специнвестконтракт в 2018 году Договор о намерениях был заключён год назад

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В рамках комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края был поднят вопрос о сроках подписании специнвестконтракта между ПАО «Метафракс» и правительством Пермского края.

Фото: Сергей Копышко

Депутат ЗС Пермского края Александо Григоренко поинтересовался, с чем связана задержка подписания специнвестконтракта. «Ведь договор о намерениях был подписан более года назад», — напомнил депутат.

Заместитель председателя правительства Пермского края, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов ответил, что «заявку на обеспечение специнвестконтракта должен подать инвестор, в данном случае инвестор пока заявку не подавал».

В ПАО «Метафракс» сообщили, что специнвестконтракт будет подписан в 2018 году: «Говорить о том, что тут идёт какая-то задержка, некорректно. Мы только что подписали договоры с подрядчиками на строительство комплекса аммиака, карбамида и меламина (АКМ), до конца года должны подписать кредитный договор с банком. Да, есть решение на уровне компании о заключении специнвестконтракта, есть поддержка властей. И в 2018 году специнвестконтракт будет подписан».

Напомним, договор о намерениях о подписании специнвестконтракта между ПАО «Метафракс» и правительством Пермского края был подписан в ноябре 2016 года в рамках работы третьего инженерно-промышленного форума.

Речь в документе идёт о строительстве на производственной площадке «Метафракса» в Губахе химического комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина стоимостью 950 млн евро.