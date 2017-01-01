В Соликамске выпустят литературный альманах Издание будет презентовано в августе 2018 года

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В Соликамске началась работа по созданию городского ежегодного литературно-художественного альманаха. Руководителем проекта стала сотрудница МБУК «Центр комплексного сопровождения» Джамиля Джалилова. К участию в организационной работе, помимо руководителей литературных сообществ, предполагается привлечь местных краеведов, художников, фотографов.

В городе сегодня дейстует четыре литературных объединения. Проект призван объединить литературно-поэтическое сообщество Соликамска, упорядочить издательскую деятельность городских литературных объединений и повысить профессиональный уровень местных прозаиков и поэтов.

Название новому изданию будет подобрано на конкурсной основе. Победитель конкурса, придумавший самое оригинальное, многосмысловое и ёмкое название, получит в подарок экземпляр первого выпуска альманаха. Вручение предполагается провести на презентации нового издания в рамках празднования Дня города Соликамск в августе 2018 г.

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