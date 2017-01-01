В Перми появился первый «наземный» светофор для пешеходов

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На пересечении ул. Ленина и ул. Николая Островского в тестовом режиме установлен первый светофор, вмонтированный в тротуарную плитку, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

В Пермской дирекции дорожного движения пояснили, что светящаяся плитка под ногами будет дублировать сигнал светофора. Таким образом городские власти намерены предотвращать ДТП, связанные с невнимательностью пешеходов, часто отвлекающихся на смартфоны при переходе улиц.

Светофор установлен для тестирования и был предоставлен бесплатно на испытание минским производителем, реализующим программу «Безопасный пешеходный переход».

Помимо эффективности работы светофора на перекрёстке будет оцениваться его приспособленность к местному климату. В ближайшее время закончатся пуско-наладочные работы, и светофор полноценно заработает.