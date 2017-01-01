Первые новосёлы заезжают во второй муниципальный дом

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По заказу администрации города компания ПЗСП построила уже второй муниципальный дом. 28 ноября глава города Дмитрий Самойлов и генеральный директор ПЗСП Николай Дёмкин вместе с жильцами оценили качество новых квартир.

«Я счастлива! У меня появилось жильё в новом современном доме. Квартира просторная, здесь хватит места и для игр внуков. Очень хорошая отделка: не надо ничего переделывать, заезжай и живи», — поделилась впечатлениями Наталья Демко, которая одной из первых въехала в дом.

10-этажный 4-подъездный дом на ул. Баранчинской, 10 построен благодаря системному сотрудничеству администрации города и компании ПЗСП. Он возведён на месте расселённых аварийных домов в микрорайоне Вышка-II. И входит в целый жилой комплекс из 10- и 16-этажных домов с автопарковкой и игровыми площадками.

Конструктив второго муниципального дома произведён на мощностях ПЗСП. Наружные стены выполнены из однослойных газобетонных панелей — эта технология уникальна для крупнопанельного домостроения в России и является ноу-хау ПЗСП. Дом сдан с качественной отделкой «под ключ». Во дворе оборудована детская площадка. Непосредственно рядом с домом организована гостевая парковка с местами для маломобильных горожан, вблизи будет обустроена ещё одна отдельная парковка.

По плану срок ввода этого дома — декабрь текущего года. Но мы постарались и сдали дом в эксплуатацию в октябре, сейчас уже заселяются первые жильцы. Отделка в доме и благоустройство дворовой территории выполнены с тем же качеством, которое мы соблюдаем и для других наших домов, — отметил Николай Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП».

На сегодня ключи от новых квартир получили пять пермских семей. Всего же новоселье здесь отметят 198 семей. В администрации города отмечают, что строительство домов по заказу муниципалитета имеет ряд преимуществ: квартиры спроектированы именно той площади, которая необходима для предоставления жилья; а благодаря конкурсному выбору подрядчика экономятся бюджетные средства.

Люди довольны, а раз нравится тем, кто переезжает из аварийного жилья, значит, мы движемся в верном направлении. Практика строительства муниципального жилья будет продолжена. Сейчас мы заселяем уже второй муниципальный дом, и уже намечены планы на строительство третьего, — сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

По сообщению пресс-службы АО «ПЗСП»