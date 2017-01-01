В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» принят коллективный договор до 2020 года

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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подписан коллективный договор на 2017-2020 годы. Документ принят на новый срок в связи с необходимостью внесения организационных изменений. В новом коллективном договоре полностью сохранены гарантии и льготы, предусмотренные для работников «ПМУ» в предыдущей версии документа. Их объём превышает требования законодательства и отраслевых соглашений.

В конференции трудового коллектива по принятию нового коллективного договора на последующие три года 26 октября 2017 года приняли участие более 50 делегатов от всех подразделений филиала «ПМУ», директор предприятия Алексей Аверьянов, председатель первичной профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения» Галина Балдуева, а также заместитель председателя крайкома Росхимпрофсоюза, главный инспектор по труду Владимир Потеряев.

Представители сторон выступили с докладами о проделанной работе в рамках выполнения коллективного договора за 2016 год и 7 месяцев 2017 года. За отчётный период на эти цели было направлено 244 млн рублей. Удельный расход на обеспечение социальных льгот и гарантий в расчёте на одного сотрудника «ПМУ» в год увеличился с 138 тыс. руб. в 2014 году до 192 тыс. руб. в 2017 году.

Работники «ПМУ» подтвердили выполнение коллективного договора 2016 года и 7 месяцев 2017 года в полном объёме. Делегаты конференции единогласно проголосовали за принятие нового коллективного договора.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Удельный рост расходов на обеспечение льгот и гарантий на «ПМУ» показывает, что наша социальная программа, несмотря на сложный период в отрасли, не сокращается. Компания видит приоритетными для себя поддержание достойного уровня заработной платы работников, соблюдение всех требований охраны труда, заботу о здоровье персонала, обеспечение комфортного пребывания на рабочем месте, организацию качественного досуга. Поэтому наш коллективный договор на протяжении многих лет считается одним из лучших среди предприятий химической отрасли Пермского края.

Минимальная и средняя заработные платы на «ПМУ» превышают нормы, установленные в отраслевом тарифном соглашении, а также среднерыночные показатели по региону. Работники предприятия обеспечиваются всеми необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. Персонал имеет возможность проходить оздоровление в санаториях и профилакториях. На заводе круглосуточно работает здравпункт. Сотрудникам предоставляются услуги транспорта, выплачивается дотация на питание, подразделения снабжаются питьевой бутилированной водой. Проводятся ежегодные корпоративные мероприятия. Для детей работников организуется отдых в лагерях.

Владимир Потеряев, заместитель председателя крайкома Росхимпрофсоюза:

— Не на всех предприятиях процедура принятия коллективного договора проходит так гладко, есть много ситуаций, когда приходится корректировать документ. То, что у коллектива «ПМУ» нет сомнений в принимаемом договоре, является показателем очень высокого качества совместной работы администрации предприятия и профсоюзной организации. Наша экспертиза документа показала, что социальные льготы и гарантии на «ПМУ» не только соответствуют требованиям законодательства, но и во многом превышают их. Мы считаем, что такие организации как пермский завод «УРАЛХИМа», являются гордостью Росхимпрофсоюза. Это не громкие слова, так как они подтверждены реальными делами.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми