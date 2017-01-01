Единому культурно-историческому пространству на набережной Камы быть Глава «Ремпутьмаш» Константин Данилов: Уже рассмотрено несколько площадок, но окончательное решение пока не принято

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В рамках рабочей встречи губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Константина Данилова состоялось подписание контракта по приобретению территории завода ОАО «РМЗ «Ремпутьмаш» в городе Перми в региональную собственность.

Подписи под документом поставили министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров и исполнительный директор ОАО Пермский мотороремонтный завод «Ремпутьмаш» Сергей Калинин. Сумма контракта 445 млн руб. Общая площадь участка 8,5 га , плюс 6 га свободной прилегающей территории.

Как отметил глава Прикамья, ещё в 2014 году руководство компании приняло решение о переносе площадки завода из исторической части города. «Мы благодарны руководству «РЖД» и руководству «Репутьмаш» за то, что участок был продан краю целиком, а не частями. Две трети зданий — объекты культурного наследия, которые представляют для региона большую ценность. Мы эту территорию будем развивать в интересах пермяков, приступим к разработке общей концепции. Параллельно оказываем помощь в подборе новой площадки для завода, чтобы оставить рабочие места в Прикамье», — подчеркнул М. Решетников.

По словам главы «Ремпутьмаш» Константина Данилова, уже рассмотрено несколько площадок, но окончательное решение пока не принято. При этом К. Данилов подчеркнул, что социальные гарантии перед работниками предприятия будут выполнены: «Мы возьмём на себя обязательства, как это уже было в некоторых других регионах, где были изменения и реновации территорий. В таких случаях мы всегда предлагаем нашим сотрудникам работу на других предприятиях группы, а их много. Кроме того, у нас есть и ремонтно-сервисные участки, в том числе на территории Перми».

Напомним, к 300-летию Перми предполагается создание нового культурно-исторического центра краевой столицы вдоль набережной Камы, вернуть Перми Первогород. В зданиях завода им. Шпагина, в частности, планируется обустроить большое музейное пространство.

Идею одобрил Президент России Владимир Путин во время визита в Пермь.

В сентябре 2017 года депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли решение внести изменения в бюджет и выделить необходимые средства на покупку территории завода ОАО «РМЗ «Ремпутьмаш» для реконструкции и размещения там музейного пространства.

Источник — администрация губернатора Пермского края