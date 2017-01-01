В Перми откроется выставка «Россия — Моя история»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 28 ноября, на заседании Правительства Пермского края был представлен проект выставки «Россия — Моя история», которая откроется в краевой столице 12 декабря. «Россия — Моя история» — общероссийская система мультимедийных исторических парков, курируемая Администрацией Президента РФ.

Пермь станет 15 городом, где откроется выставка «Россия — Моя история». Сегодня исторические парки уже принимают гостей в тринадцати регионах. А 10 декабря выставка откроется в Санкт-Петербурге. В 2018 году организаторы планируют увеличить число городов-участников до восемнадцати.

Создатели выставки, историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике, сделали всё, чтобы российская история перешла из чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное, и вместе с тем, объективное повествование.

«Проект включает в себя самые разные форматы, мультимедийные экспозиции, современные сервисы, интерактив, информационные технологии — абсолютно уверен, это будет интересно всем поколениям, — отметил глава региона Максим Решетников. — Конечно, хотелось бы, чтобы в первую очередь, выставку посетила наша молодежь. Прошу Министерство образования организовать для школьников отдельные экскурсии».

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства Пермского края Ирина Ивенских, проект объединил города с особой историей.

Проект «Россия — Моя история» включает в себя четыре экспозиции о ключевых вехах в развитии российского государства, с древнейших времен до наших дней. Более чем 1000-летняя история страны представлена в современном формате — анимированных и круговых проекциях, панорамных кинотеатрах, 3D-реконструкциях городов и сражений. В рамках проекта представлена не только история нашей страны, но и история Прикамья, все ключевые вехи его развития. «Региональный контент выставки — это наши традиции, наши переживания. Сегодня в музеях Пермского края собрано невероятное количество удивительных краеведческих экспонатов.Впервые можно будет увидеть эксклюзивные материалы, которые хранятся в запасниках разных музеев, вместе», — отметила И. Ивенских.

В Перми выставка разместится на двух площадках: в отреставрированных зданиях Речного вокзала и вокзала Пермь I. На территории железнодорожного вокзала будет представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей в России, а в Речном вокзале — блоки, посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени.

Официальное открытие выставки состоится 12 декабря. В тестовом режиме парк начнет работать с 1 декабря, его смогут посетить организованные группы школьников по предварительной записи.

Источник — администрация губернатора Пермского края