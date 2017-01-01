Схема размещения нестационарных торговых точек появится в Интернете

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На заседании Правительства Пермского края утверждено Постановление «Об утверждении Порядка разработки и Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Пермского края». Оно определит единые для всех предпринимателей правила размещения объектов нестационарной торговли.

В Пермском крае — 3 414 объектов нестационарной торговли, чуть более 1 500 — в Перми, остальные — в территориях края. При этом, как правило, такие торговые точки размещаются стихийно, препятствуя движению пешеходов и нарушая внешний облик улиц городов. Баланс общественных интересов соблюдается не всегда.

«Новый Порядок учитывает не только все эти минусы, но и делает процесс распределения мест максимально прозрачным и понятным для предпринимателей, — отметил глава Прикамья Максим Решетников. — Будут действовать аукционы, заключаться долгосрочные контракты с тем, чтобы у предпринимателей был горизонт планирования, уверенность в завтрашнем дне». Также губернатор отметил, что принимаемые меры позволят уйти от бумажной волокиты, с которой сталкивался бизнес при включении объекта в Схему размещения нестационарной торговли.

Принятый документ прошел публичные обсуждения, в которых приняли участие бизнес-омбудсмен, общественные организации.

Как отметил министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, новый порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) позволяет повысить уровень конкуренции на рынке нестационарной торговли. Теперь заключение договора на право размещения НТО происходит по результатам электронного аукциона и на срок до 5 лет.

«Это обеспечивает прозрачность процесса, а у предпринимателей появляется возможность планировать свои бизнес-процессы в среднесрочной перспективе», — подчеркнул А. Чибисов.

Кроме того, согласно Постановлению, к внешнему виду НТО устанавливаются единые подходы — это позволит сохранить исторический облик города. Также, по инициативе органов местного самоуправления, определены основания для внесения изменений в Схему размещения НТО, а НТО, реализующие печатную продукцию, выделены в приоритетную специализацию. При этом срок согласования изменений в Схему сократился с 30 до 14 дней.

Вопросы с размещением НТО предлагается решить в три этапа. Первый этап уже завершился: Порядок разработки и утверждения Схемы НТО утвержден. На втором этапе, в течение 2018 года, органами местного самоуправления будут скорректированы в соответствие с новым Порядком действующие Схемы размещения НТО. Третий этап подразумевает размещение объектов НТО уже по новым правилам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов заявил, что новый Порядок разработки Схемы размещения нестационарных торговых объектов является важным для муниципальных образований и уже решает некоторые проблемные вопросы бизнеса, в части ускорения принятия решений по разработке и внесения изменений в Схему размещения НТО, определения ряда приоритетных видов предпринимательской деятельности. Так же Уполномоченный указал на необходимость скорейшего принятия Постановления Правительства Пермского края «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», в целях эффективности действия утвержденного Порядка.

С этим согласился руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин, он отметил, что новый порядок работы с НТО учитывает интересы всех участников торгового процесса.

По итогам рассмотрения вопроса глава Прикамья поручил региональному министерству строительства подключиться к разработке архитектурных решений для торговых точек, а также Министерству информационного развития и связи рассмотреть возможность публикации Схемы размещения НТО на одном из электронных ресурсов, чтобы информация была в открытом доступе.

Источник — администрация губернатора Пермского края