Алексей Мартюшов признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением бюджету многомиллионного ущерба

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Сегодня, 4 октября бывший председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Алексей Мартюшов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как пояснили в СУ СКР России по Пермскому краю, «следствием и судом установлено, что в один из дней с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года, чиновник, явно превышая свои должностные полномочия, распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» по улице Обвинской в Перми. Изменения были связанны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства объекта. В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1, 5 млн. руб., бюджету города — в размере более 26, 4 млн. руб. С занимаемой должности чиновник был уволен. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю. Ими же осуществлялось оперативное сопровождение расследования уголовного дела».

Приговором суда Мартюшову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

«Новый компаньон»