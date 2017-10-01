С 1 по 31 октября на АЗС «ЛУКОЙЛ» проводится федеральная акция «БОДРОЙ ДОРОГИ!»

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Участникам акции предоставляются двойные баллы за заправки и возможность приобрести горячий напиток за 1 руб.

При заправке от 30 л. бензина/газа или от 40 л. ДТ участникам акции предоставляется один акционный балл за каждые 50 рублей, потраченных на заправку. Начисление стандартных Баллов в рамках программы сохраняется.

Акционная заправка должна быть совершена с использованием карты программы поощрения клиентов ЛУКОЙЛ и оплачена наличными денежными средствами или банковской картой, в том числе заправка, совершенная с использованием баллов программы.

За две заправки от 30 л. любым видом топлива и любую третью покупку участники получают возможность приобрести горячий напиток за 1 руб. на АЗС «ЛУКОЙЛ» с минимаркетом и/или кафе.

Обращаем внимание, что заправки для получения напитка и третья акционная покупка должны быть совершены в разные дни.

Период проведения акции: с 00:00 часов 01.10.2017 по 23:59 часов 31.10.2017 включительно.

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