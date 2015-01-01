«Уралкалий» — официальный спонсор выставки «Золотая Осень — 2017»

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Сегодня, 4 октября в Москве на ВДНХ начала свою работу 19 агропромышленная выставка «Золотая Осень — 2017».

ПАО «Уралкалий» совместно с АО ОХК «УРАЛХИМ» выступили в качестве официальных спонсоров мероприятия.

Отметим, что ПАО «Уралкалий» принимает участие в работе выставки в течение последних нескольких лет.

В этом году ПАО «Уралкалий» и АО ОХК «УРАЛХИМ» представят на своём совместном стенде перспективные разработки в области агрохимии, а представители компаний примут участие в церемониях подписания соглашений о сотрудничестве с партнерами и администрациями субъектов РФ.

6 октября в рамках деловой программы выставки состоится научно-практический семинар, посвящённый повышению эффективности применения минеральных удобрений, организаторами которого выступили Международная Ассоциация производителей и потребителей удобрений (IFA), Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и Международный институт питания растений (IPNI). В работе семинара примет участие генеральный директор Компании Дмитрий Осипов.

«Золотая Осень» является одним из важнейших отраслевых мероприятий, способствующих созданию и укреплению сотрудничества между игроками рынка, а также технологическому и научному развитию сельскохозяйственного сектора экономики. В свете постоянного роста населения Земли, вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности и, в частности, развития сельскохозяйственной отрасли, становятся всё более актуальными, — отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. — Мы рады возможности участвовать в этом мероприятии и готовы ознакомить посетителей выставки с нашими последними достижениями в области производства калийных удобрений и других видов продукции».

Справка:

Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень», организуемая Министерством сельского хозяйства РФ, на протяжении многих лет является крупнейшим отраслевым форумом. Мероприятие собирает ведущих производителей сельхозтехники и минеральных удобрений, представителей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Каждый год в работе выставки принимают участие более 1 500 экспонентов из 60 регионов России и 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30 000 квадратных метров.



