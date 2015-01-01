В Краснокамске проверили ход реализации проекта «Городская среда»

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В течение сентября представители партии «Единая Россия» ведут контроль над реализацией партийного проекта «Городская среда»: проверяют, соответственно, отремонтированные дворы и построенные объекты в Пермском крае. Несмотря на то, что многие жители довольны преобразованием дворов, отмечают возросший уровень комфорта, есть и такие дома, где без неурядиц не обошлось.

В ходе сбора отзывов жителей домов был выявлен ряд недостатков, допущенных подрядными организациями в Краснокамске. Общественники в первый свой визит в город определили проблемные объекты и указали местному городскому руководству о конкретных недоработках и изъянах. Контрольная группа по итогам поездки приняла решение посетить Краснокамск повторно и тщательно осмотреть объекты уже расширенным составом.

В Краснокамске 3 октября побывали представители партии и общественности, в том числе депутат Госдумы Дмитрий Сазонов и региональный координатор проекта «Городская среда» в Пермском крае Михаил Борисов.

Эксперты и члены комиссии отметили, что в большинстве случаев главной трудностью в реализации программы стало отсутствие синхронизации действий муниципалитета, заказчиков и подрядных организаций. К примеру, во дворе по адресу Школьная, 22 на этапе подготовки к ремонту и к началу всех работ были изменения в конкурсной документации, менялся объём финансирования и работ, тем самым из-за несогласованности возникла путаница и недопонимание со стороны жителей. В итоге краснокамцы получили двор, не соответствующий их первоначальным пожеланиям.

Как отметили члены комиссии, недостатки буду зафиксированы и переданы в правительство Пермского края, чтобы доделать работу. Тот же подход касается и других объектов, где имеются недостатки. На следующий год к подготовке проектов и их реализации следует подойти более ответственно, — заявляют участники выездной комиссии.

«В начале сентября от жителей начали поступать от жителей обращения в соцсетях и напрямую в партию: люди были недовольны тем, как были выполнены работы в 2017 году по ремонту дворовых территорий и общественной территории набережной реки Кама. Сейчас мы выезжаем и смотрим, где есть системные проблемы, что нужно изменить, чтобы на следующий год подойти уже более качественно и к документационной подготовке, и к самой реализации. Никого один на один

с проблемой мы не оставим», — говорит Михаил Борисов.

Напомним, в Пермском крае общий объём финансирования по проекту «Городская среда» в этом году составил 826 млн руб., из них федеральных средств — 423 млн, краевых — 346 млн, муниципальных — 56 млн руб. По итогам мониторинга работы выполнены на 546 объектах.

Источник — исполнительный комитет регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края