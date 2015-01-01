В Перми изменятся правила левого поворота с улицы Васильева на улицу Куйбышева

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6 октября для сокращения времени ожидания проезда перекрестка будет демонтирована дополнительная секция левого поворота с ул. Васильева на ул. Куйбышева.

Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, с 6 октября при основном разрешающем сигнале автомобили смогут выехать на перекресток и при отсутствии встречного потока совершить левый поворот.

Кроме того, запрещающий сигнал светофора для встречного направления будет загораться раньше, что позволит пропустить поток автомобилей, совершающих левый поворот.

Напомним, ранее на сопряженном участке была изменена конфигурация светофора при пересечении трамвайных путей, что также позволило сократить время ожидания проезда для автомобилистов.

Источник — администрация Перми