Власти Прикамья ведут переговоры с «Мотовилихинскими заводами» об аренде УДС «Молот»

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Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края ведет переговоры с владельцами УДС «Молот» о возможности аренды здания. Так власти собираются решить проблему отключений электричества.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», правительство края достигло соглашения с «Пермэнергосбытом» о прямой плате за свет до конца 2018 года, чтобы исключить срыв матчей хоккейного клуба «Молот-Прикамье» и БК «Парма». Также региональное министерство спорта ведет переговоры с владельцем дворца — ПАО «Мотовилихинские заводы» о передаче здания в аренду. Стоимость арендных платежей может составить 2,7 млн руб. в месяц.

Напомним, 2 октября «Пермэнергосбыт» отключил дворец спорта «Молот» от энергоснабжения из-за долга в 2 млн руб. Правда, получив гарантию оплаты задолженности, энергетики вернули свет в УДС.

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