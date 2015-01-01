В Перми могут сократить 65 водителей трамваев и троллейбусов

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Фото: Константин Долгановский

В «Пермгорэлектротрансе» объясняют сокращение изменениями в организации движения транспорта.

«В городе запланирована реорганизация пересадочной маршрутной сети и синхронизация разных маршрутов между собой таким образом, чтобы транспорт не следовал друг за другом без пассажиров, а был равномерно распределён по всей сети. Это позволит снизить убытки предприятия и более эффективно распределить подвижной состав на линии», — пояснили в «Пермгорэлектротрансе».

Сейчас в штате предприятия работает около 600 водителей. Сократить могут 30 водителей трамваев и 35 — троллейбусов. В организации уверяют, что сокращение персонала происходит в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ.

«О предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работники предупреждаются персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Кроме того, увольняемым работникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. На период трудоустройство также сохраняется за работником средний месячный заработок на период трудоустройства, но не больше двух месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия)», — рассказали в «Пермгорэлектротрансе».

После сокращения сотрудники имеют право обратиться в городской центр занятости, что позволит им пройти профессиональное переобучение, добавили в организации.





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