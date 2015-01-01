В Пермский кадетский корпус прибыла делегация высокопоставленных офицеров Росгвардии

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Сегодня, 4 октября в Пермский кадетский корпус с рабочим визитом прибыла делегация федеральной службы войск национальной гвардии РФ во главе с начальником главного управления подготовки войск генерал-лейтенантом Юрием Бабкиным.

Делегация Росгвардии встретится с командно-преподавательским составом и кадетами. Офицеры познакомятся с программой учебного заведения, в том числе преподаванием специальных и военных дисциплин в кадетском корпусе. Гости ознакомятся с условиями проживания кадетов и примут участие в высадке деревьев.

Источник — администрация губернатора Пермского края