IKEA не появится в Перми до 2019 года

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Как сообщает «РБК-Пермь», компания IKEA в ближайшие несколько лет откроет новые торгово-развлекательные комплексы «Мега» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Челябинске. Строительство в Перми не планируется.

Отмечается, что до 2019 года компания планирует инвестировать 87,5 млрд руб. в расширение своих торговых площадей в России на 486 тыс. кв м.

Напомним, в конце 2015 года в микрорайоне Ива шведский ритейлер намеревался построить торговый центр на площади в 26 га, принадлежащей краснодарской строительной корпорации ООО СИК «Девелопмент-Юг». Открыть торговый центр «Мега» в Перми планировалось к 2020 году. Однако в 2016 году компания отказалась от планов из-за конфликта администрации Перми и бывшим собственником участка.