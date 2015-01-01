У «Травиаты» – ещё одна награда

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Фото: Люси Янш

В пятницу, 6 октября, на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко состоится церемония награждения российской оперной премии Casta diva.

В номинации «Событие года» лауреатом стала опера «Травиата» Пермского театра оперы и балета в постановке Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса. Об этом сообщается на официальной страничке премии в фейсбуке https://www.facebook.com/premiya.castadiva.

«Вместе со всемирно известным Робертом Уилсоном (режиссёр, сценограф и художник по свету) Теодор Курентзис сотворил спектакль, в котором, по мнению жюри, привычный театр отменяется, шаблоны уходят в небытие, а всем известная мелодрама из жизни куртизанки превращается в нечто космическое, мифическое и ритуальное», — делится впечатлениями музыкальный критик Майя Крылова.

Фото: Ольга Рунёва

В концерте победителей, который состоится сразу после церемонии вручения премии, Надежда Павлова исполнит арию Виолетты «È strano!... Ah, fors'è lui…», а вместе с солистом «Новой оперы» Алексеем Татаринцевым — дуэт Виолетты и Альфреда «Ah si, da un anno... Un di felice, eterea».

На пермской сцене «Травиата» с Надеждой Павловой в главной партии будет показана 14 и 15 октября.

Премия «Casta Diva», присуждаемая жюри из крупных российских критиков во главе с Михаилом Мугинштейном, существует уже 20 лет. Она посвящена опере и даётся наиболее ярким солистам и спектаклям российских музыкальных театров. В разные годы лауреатами премии становились выдающиеся певцы и певицы, режиссёры и театральные деятели: Елена Образцова, Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова, Владимир Галузин, Дмитрий Черняков и другие.

Это уже вторая Casta Diva Пермского театра оперы и балета. В 2014 году «Событием 2013 года» была признана опера Генри Пёрселла «Королева индейцев», поставленная режиссёром Питером Селларсом и дирижёром Теодором Курентзисом.



