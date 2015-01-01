На набережной Камы приступили к облицовке подземного пешеходного перехода

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Переход будет выполнен в одном стиле со спуском от Соборной площади. Для облицовки используется гранит такого же цвета, как для центральной лестницы. Кроме того, на ремонтируемом участке уже полностью обновлено покрытие променада, в ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу восьми смотровых балконов.

«Основной массив работ по капитальному ремонту участка набережной от спуска с Соборной площади до Коммунального моста сосредоточен именно на подземном переходе с улицы Попова, — сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. — Здесь устроены лестницы, отремонтированы внутренние стены, ведется монтаж освещения, облицовка лестничных маршей и входных групп гранитом».

«Новый компаньон»