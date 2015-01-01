Пермский ТЮЗ взял две награды на межрегиональном фестивале

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В Самаре завершился третий межрегиональный фестиваль «Волга театральная». В течение недели свои постановки показывали театры из Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Ульяновска, Казани, Сызрани, Оренбурга, Тольятти, Новокуйбышевска и Самары. Их оценивало жюри под председательством театрального критика Натальи Старосельской.

Пермский ТЮЗ представил в Самаре спектакль «Продавец дождя» по пьесе Ричарда Нэша. Зрители очень тепло приняли эту постановку.

«Очень впечатлили Татьяна Гладнева и Степан Сопко. Видел четыре из пяти спектаклей на фесте. Вы лучше всех!» — написал на своей страничке в одной из социальных сетей зритель Степан Смирнов.

Критики также высоко оценили спектакль «Продавец дождя» в постановке народного артиста Российской Федерации Михаила Скоморохова, отметив, что со временем спектакль растёт, становится лучше.

Жюри присудило спектаклю сразу две награды — приз за лучший ансамбль, а роль Лиззи принесла Татьяне Гладневой звание лучшей актрисы.

Пермский ТЮЗ принял участие в фестивале «Волга театральная» при поддержке Союза театральных деятелей РФ и министерства культуры Пермского края.

Источник — администрация Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться