Пермские школьники выстроились в «спасибо»

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Своеобразный флешмоб ребята из творческой лаборатории «Грин Лис» при школе «DUPLEX» вместе с учениками разных классов посвятили Дню учителя. Таким образом, они решили поблагодарить и поздравить педагогов.

Больше 200 человек выстроились во дворе школы в слово «спасибо». Квадрокоптер запечатлел на видео эту фигуру с высоты птичьего полета. Затем ребята сами смонтировали поздравительное видео с этого флешмоба для своих учителей.

«Мы хотим запустить челлендж благодарности учителям. Мы предлагаем школьникам Перми присоединиться к нашему флешмобу. Вставайте в сердечки, добрые слова в адрес учителей! Скажем вместе «спасибо» тем, кто ежедневно самоотверженно обучает и воспитывает нас, делает нас умнее и добрее. Признаемся в любви учителям!», — призывают ребята из школы «DUPLEX».

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