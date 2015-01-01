«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» примут участие в выставке «Золотая осень»

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С 4 по 7 октября в Москве на территории ВДНХ состоится ежегодная агропромышленная выставка «Золотая осень», в ходе которой её официальные спонсоры компании «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» планируют на своём объединенном стенде (павильон 75А, стенд А425) представить передовые наработки в области агрохимии и провести церемонии подписания соглашений о сотрудничестве с региональными администрациями и партнерами.

4 октября на стенде компаний состоится подписание соглашения о сотрудничестве с Кировской областью. В церемонии примут участие генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев и Губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В этот же день «УРАЛХИМ» проведёт совместную с фондом «Сколково» презентацию лучших инновационных продуктов и стартап-проектов в области повышения эффективности агропромышленного производства, а также представит новый уникальный для российской химической отрасли продукт — нитрат кальция концентрированный.

5 октября на объёдиненном стенде компаний «УРАЛХИМ» — «Уралкалий» директор филиала «Азот» Мурад Чапаров и директор филиала «ПМУ» Алексей Аверьянов проведут презентации двух новинок, разработанных для продуктовой линейки Solar: посолочной нитритной смеси нового поколения для мясоперерабатывающей промышленности, разработанной на филиале «Азот» в рамках национальной программы импортозамещения, и кормового карбамида производства филиала «ПМУ».

Представители компаний примут участие в форсайт сессии «Стратегические перспективы российского рынка минеральных удобрений и развитие инновационного потенциала отрасли» и церемонии награждения финалистов конкурса инновационных проектов по теме «Неорганические удобрения и технологии будущего», организованной Минсельхозом РФ совместно с компанией «УРАЛХИМ» и рабочей группой «Фуднет» Национальной технологической инициативы.

«УРАЛХИМ» представит новый продукт — сульфонитрат NS 30:7, а «Уралкалий» проведёт презентацию кормового хлористого калия и соли «Лизунец», а также расскажет о развитии грануляции в регионах.

На объединённом стенде компаний торговый дом «УРАЛХИМ» проведёт церемонию награждения своих партнеров — крупнейших агрохолдингов и региональных трейдеров.

6 октября в рамках деловой программы выставки состоится научно-практический семинар, посвященный повышению эффективности применения минеральных удобрений, организаторами которого выступают Международная Ассоциация производителей и потребителей удобрений (IFA), Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и Международный институт питания растений (IPNI). В работе семинара примут участие генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ», вице-президент и член совета директоров IFA Дмитрий Коняев, а также генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. С докладом на тему «Комплексный подход к усовершенствованию традиционных технологий в области питания растений: опыт УРАЛХИМа» выступит руководитель департамента маркетинга и продвижения продукции Татьяна Гребенникова.

На объединённом стенде компаний «УРАЛХИМ» — «Уралкалий» пройдёт презентация агрономических свойств новых водорастворимых удобрений с микроэлементами, а также состоится церемония подписания соглашения о проведении опытно-полевых испытаний с ведущими агрохолдингами Кировской области — «Дороничи» и «Родник Бийсу».

«Золотая осень» — важное отраслевое событие, объединяющее крупнейших производителей сельскохозяйственной и агрохимической продукции из России и зарубежных стран.

Приглашаем Вас посетить мероприятия с участием представителей компаний «УРАЛХИМ» и «Уралкалий». Получить дополнительную информацию, а также подтвердить свое участие можно по телефону или адресу электронной почты:

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

т. +7 (495) 721 89 89

pr@uralchem.com

www.uralchem.com

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