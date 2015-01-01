Название каждой четвёртой улицы Перми уникально

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Яндекс.Картам в Перми известно 1414 улиц. По количеству улиц на жителя Пермь находится на шестом месте среди 15 городов-миллионников. Улицы в краевой столице довольно длинные (в среднем 851 м). По этому показателю Пермь занимает четвёртое место.

Согласно Яндекс.Картам, именно в Перми находится самая длинная улица России. Это Восточный Обход длиной 22,6 км. Самая короткая улица в городе — Калиновая, её протяжённость 44 м. Самой кривой оказалась 2-я Сосьвинская — она сильнее всего отклоняется от прямой линии. Но, в целом, согласно исследованию по данным Яндекс-Карт, в Перми не очень много кривых и извилистых улиц.

356 улиц носят названия, которые встречаются только в Перми. Получается, что название каждой четвёртой улицы — уникальное. Например, только Перми есть улица Шкиперов и четыре Боцманских переулка. Как минимум каждая десятая улица названа в честь какого-то человека. Около 6% названий даны в честь других городов.

Всего аналитики Яндекса изучили более 560 тыс. улиц в 43 тыс. населённых пунктов. Средняя длина улицы в России — 708 метров. Назвать самую короткую российскую улицу довольно сложно — длина как минимум пяти улиц, переулков и тупиков не превышает 31 метра. Самая кривая — Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области, а самая извилистая — Английская аллея в Павловске: у неё больше всего изгибов.

Разных названий улиц сравнительно немного — около 83 тыс. Около 11% улиц носят уникальные названия — например, Собачья и Малофонтанная улицы или улица Сосновая Щель встречаются во всей России только один раз. Остальные названия повторяются, причём наиболее популярные используются от 7 тыс. до 11 тыс. раз. Чаще всего встречаются Центральные, Молодёжные и Школьные.

«Новый компаньон»

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